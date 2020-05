Covid-19, a San Martino Valle Caudina è il giorno di zero positivi: tutti guariti

A San Martino Valle Caudina si “azzerano” i casi Covid. Guarite tutte le persone positive. Il comune del sindaco Pisano è stato tra i primi nella Valle Caudina a fronteggiare il Coronavirus.

Il report

🔴 CORONAVIRUS

⭕Comunicato *n° 43 – 02.05.2020*

🔸Persone contagiate: *nessuna*;

🔹Persone in *isolamento obbligatorio domiciliare per contatti e relazioni* con una persona contagiata: *nessuna*;

🔸Persone in *quarantena obbligatoria* provenienti da fuori Regione e dall’Estero: *17*;

🔹 *Controlli* effettuati sul territorio comunale: *1532 veicoli* – *5 mezzi pubblici* – *329 esercizi commerciali*;

🔸 *Persone denunciate o sanzionate* per non aver rispettato le disposizioni nazionali e regionali vigenti: *48*;

🔹 Questo *pomeriggio* è iniziata la *distribuzione* delle *mascherine* fornite dalla *Regione Campania*. Consegneremo *1 pacchetto con 2 mascherine* ad ogni famiglia;

🔸 *Invitiano tutti ad essere più responsabili*. Stiamo notando *troppe persone* in giro. *Sforziamoci* a non *vanificare* i *sacrifici* fatti in questi *2 mesi*.

🔹In collaborazione con la *Proloco* ed i volontari della *Protezione civile*, è *attivo* il *servizio* di *assistenza alla popolazione*, denominato *Spesa della Solidarietà*, per affrontare l’emergenza *COViD-19*. Chiunque vorrà dare il proprio contributo, nelle forme che ritiene, lo potrà fare *contattando* il numero del *Centro Operatico Comunale 08241716774*.

🔸È *attivo* il *servizio* di assistenza alla cittadinanza relativo ai *farmaci*. *La ricetta medica* potrà essere richiesta contattando il *medico di base*. Un operatore la raccoglierà e la *consegnarà* alla *Farmacia da te indicata*. Il ritiro dei *medicinali*’ potrà avvenire, nel *pomeriggio*, per le *richieste fatte di mattina*, ed il *giorno seguente* per *quelle fatte* nel *pomeriggio*;

🔹La *Polizia Municipale*, i *Carabinieri* e la *Polizia di Stato* continueranno nelle *azioni di controllo sul territorio* nelle *attività commerciali* e nei confronti di *coloro che si spostano* per le ragioni previste dalle disposizioni vigenti;

🔸 Segnaliamo che è *attivo*, *h24*, il *numero del Centro Operativo Comunale 0824/1716774*, per *assistenza alla cittadinanza*, anche nella *consegna a domicilio di farmaci e beni di prima necessità*;

🔹 *Invitiamo* la *cittadinanza* ad osservare le *disposizioni igienico sanitarie* e ad *assumere comportamenti responsabili* restando *a casa* ed *uscendo solo in caso di necessità*.

🔸 *Io resto a casa*

🔹 *comportamenti responsabili*

🔸 *andrà tutto bene*