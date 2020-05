Covid-19, nel Sannio i guariti sono il doppio dei positivi

Continua a salire il numero dei guariti da Covid-19 nel Sannio. Dopo le 15 di ieri, anche oggi si registra un alto numero di guariti: 12. In totale le persone che hanno superato la malattia nella provincia di Benevento sono 120. Gli attuali positivi scendono a 54: 37 sono in assistenza domiciliare, 7 sono ricoverati al San Pio di Benevento, 8 in altre struttura della provincia (perlopiù Villa Margherita) e 2 fuori provincia.

Al San Pio di Benevento sono ricoverate in totale 9 persone, oltre i sette sanniti ci sono altri due degenti residenti in un’altra provincia della Campania.

Il report dell’Asl

