All’Istituto Zooprofilattico di Portici i tamponi ai giornalisti campani esposti al rischio coronavirus

La Regione e l’Ordine dei Giornalisti della Campania hanno raggiunto un accordo per dare la possibilità di sottoporsi volontariamente a tamponi a quei giornalisti che, per documentare il Coronavirus, si espongono al rischio di contagio: cronisti, fotografi, tecnici-operatori iscritti all’Ordine della Campania che, per esclusivi motivi di servizio, certifichino lo stato di effettiva esposizione al rischio di infezione. I tamponi saranno eseguiti nel prossimo fine settimana nella sede dell’Istituto Zooprofilattico di Portici. Per prenotarsi inviare mercoledì 13 e giovedì 14 maggio una mail a odgcampania@yahoo.it indicando la testata, l’area della Campania e il periodo in cui sono stati effettuati i servizi giornalistici. Un ringraziamento al presidente della Regione Vincenzo De Luca e al direttore dell’Istituto Zooprofilattico Antonio Limone.