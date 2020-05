La protesta dei fotografi, a Labtv il presidente Gilardi: vogliamo arrivare ad aprile 2021 dignitosamente

Anche il settore wedding scende in piazza. La nuova organizzazione ,l’Associazione Fotografi e Videografi Professionisti, nata durante l’emergenza sanitaria per il Covid-19 che ha causato una forte crisi di tutte le attivita` legate al mondo delle cerimonie, conta gia` oltre 500 iscritti: molti della Campania e tanti della Sicilia, Lombardia, Abruzzo, Puglia e Lazio.

Le richieste di Walter Gilardi, sceso in piazza del Plebiscito a Napoli questa mattina insieme ai suoi associati, riguardano alcuni punti ben precisi ed importanti per le categorie coinvolte: un nuovo accesso o la riapertura al Bonus Microimprese, l’adeguamento codice Ateco come categoria non ammessa a poter svolgere il proprio operato, sussidio a fondo perduto pari al 50% del fatturato dell’anno 2019, credito di imposta sugli affitti a beneficio dei proprietari e un anno bianco fiscale. “La categoria dei fotografi, dice Gilardi al Governo, esiste ancora..”

segue servizio