Mobilità tra regioni, oggi oltre tremila controlli in Campania

Oltre 3mila i controlli effettuati alle stazioni ferroviarie, all’aeroporto e alle stazioni portuali della Campania sui passeggeri in arrivo da fuori regione nella giornata di oggi, primo giorno di apertura alla mobilità tra regioni. I controlli sono stati effettuati in attuazione dell’ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. A nessun viaggiatore è stata riscontrata una temperatura pari o superiore a 37,5°C. Un solo viaggiatore, in arrivo alla stazione di Caserta, è risultato positivo al test rapido ed è stato sottoposto a tampone, risultato negativo.