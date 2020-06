Benevento| Asia-USB su alloggi residenziali: che fine abbiano fatto i famosi 132 alloggi più 28 della zona Capodimonte?

“Abbiamo appreso nei giorni scorsi che il Comune di Benevento starebbe concordando insieme ad una ditta napoletana, la Stat ed un consorzio di ditte Beneventane l’abbattimento dei 340 alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà del Comune. I finanziamenti sarebbero in gran parte della Regione Campania e poi del Comune di Benevento e di diversi Ministeri grazie,al credito d’imposta.

Ci chiediamo perché la città non é ancora stata informata di queste azioni sul proprio patrimonio pubblico e soprattutto perché gli inquilini e le associazioni di categoria ancora non sono state informate di queste possibili iniziative.

La domanda che sorge dinanzi a queste possibili azioni è dove verranno trasferiti gli attuali inquilini delle case popolari del Comune di Benevento della zona Santa Maria degli Angeli e di Via Nuzzolo durante la fase di abbattimento.

Da chi sarà gestito il patrimonio immobiliare una volta riqualificato che dovrà mantenere le stesse identiche attuali caratteristiche di edilizia residenziale pubblica.

Inoltre ci chiediamo che fine abbiano fatto i famosi 132 alloggi più 28 della zona Capodimonte e perchè i lavori ancora non vengono avviati dato che il Comune di Benevento ha ricevuto un acconto dalla Regione Campania di oltre 5 milioni di euro nel Dicembre 2018 e nel Maggio 2019 ha pagato l’80% degli espropri.

Ci auguriamo che al più presto si faccia chiarezza sulle questioni da noi sollevate, che qualche voce in consiglio comunale possa chiedere conto delle attuali decisioni e che vengano rese edotte al più presto le associazioni degli inquilini.”