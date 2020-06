Benevento| Unisannio, presentato il Corso di laurea professionalizzante

Presentata questa mattina, in una conferenza stampa all’aperto, l’offerta formativa dell’Università degli Studi del Sannio che si arricchisce con l’introduzione di un Corso di Laurea professionalizzante fortemente orientato al mondo delle professioni. Unaper chi si appresta a concludere le scuole superiori. Si tratta di un Corso di Laurea in Tecnologie Alimentari per le Produzioni Dolciarie, un percorso formativo che nasce dalla collaborazione del Dipartimento di Scienze e Tecnologie con gli altri due dipartimenti dell’Università del Sannio (DEMM e DING), in Convenzione con l’Università degli Studi del Molise ed in partnership con 16 aziende operanti nel settore.