“La battaglia che si sta consumando tra i residenti e i gestori dei locali del Centro Storico di Benevento, non da lustro alla città. Da un lato i residenti, dall’altro proprietari e gestori dei locali del centro storico di Benevento. E l’estate non è ancora iniziata.

Così in una nota Francesca Pedicini – dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, nonché candidata alle Elezioni Regionali 2020.

Al centro della contesa, le lunghe serate della movida che si protrarrebbero sino a notte fonda con conseguenti assembramenti di giovani nelle piazze.

“I numeri – continua Francesca Pedicini – ci dicono che l’emergenza coronavirus in Campania è tendente allo zero. Se è un problema di riposo del cittadino, dei residenti, posso anche capirlo anche se non lo condivido. Ma se diamo la colpa al covid-19 e agli assembramenti tutto ciò appare anacronistico.

Come si può pensare che il Covid abbia un suo orologio biologico a fasce orarie attivo solo dall’una e trenta in poi. Come si può pensare che questo virus preferisce pub, vinerie, bar e ristoranti lasciando sicuri tutti gli altri luoghi.

L’accusa ai giovani “irresponsabili” e agli assembramenti non è corretta, perciò faccio appello ai residenti del Centro Storico ad essere più tolleranti verso titolari e gestori dei locali che hanno già dovuto patire gli effetti del Covid e della conseguente crisi finanziaria.

Il rilancio economico e turistico parte anche dai vicoli del Centro storico e Benevento non può permettersi di restare indietro rispetto ad altre città.”

Nel pomeriggio odierno ho incontrato alcuni titolari e gestori dei locali del Centro Storico a cui ho portato la mia vicinanza per il triste momento che stanno vivendo. Continuerò a seguire la vicenda con la passione di chi quei vicoli li ha vissuti e li vive ancora oggi come un momento di aggregazione sano e civile.”