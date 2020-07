Benevento| Covid, indagine Corte dei Conti: la Asl chiarisce

Questa mattina è apparsa sugli organi di stampa la notizia dell’indagine in corso da parte della Guardia di Finanza di Napoli, in merito all’accordo stipulato a fine marzo tra l’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) e Regione Campania, riguardante la possibilità per le Aziende Sanitarie di rivolgersi a case di cura private per fronteggiare l’emergenza dovuta al coronavirus. A tal proposito l’Azienda precisa che nessun pagamento è stato disposto a favore di strutture private, relativamente a quanto denunciato negli articoli.