Benevento| DL Semplificazioni, senatrice Ricciardi: commissariata la Telesina e altre 50 opere

“Facendo seguito a quanto previsto dallo Sblocca-Cantieri approvato un anno fa, finalmente avremo i commissari per circa 50 opere infrastrutturali cruciali per il nostro paese. Si tratta di strade, tratte ferroviarie e infrastrutture idriche che sono ferme a causa della troppa burocrazia o dell’assenza di qualche autorizzazione, ma delle quali il nostro paese ha estremamente bisogno. Per la Campania, la grande notizia è l’arrivo della struttura commissariale per la SS 372 Caianello-Benevento, la cosiddetta Telesina, che consentirà di collegare il capoluogo sannita con la A1 Milano-Napoli. Un’opera fondamentale per tutta quell’area del territorio campano, dove vanno fatti gli interventi necessari per avere le due quattro corsie. Con questi commissariamenti il nostro paese può davvero cambiare marcia: si tratta di tutte opere fondamentali per migliorare le connessioni con aree da sempre svantaggiate come quella del beneventano”. Così in una nota i senatori campani M5s Sabrina Ricciardi e Agostino Santillo, entrambi componenti della commissione Lavori Pubblici del Senato.