Esenzioni ticket sanitario prorogate al 31 ottobre, ecco gli indirizzi email dei distretti irpini

L’Azienda Sanitaria Locale di Avellino comunica che la Regione Campania ha prorogato le esenzioni Ticket per reddito e per patologia fino al 31 ottobre 2020. Inoltre, in linea con i provvedimenti di contrasto alla diffusione del COVID 19, l’Azienda Sanitaria Locale, al fine di limitare l’accesso ai Distretti Sanitari, su disposizione della Regione, ha attivato appositi indirizzi di posta elettronica, presso le sedi distrettuali, ai quali i cittadini possono inoltrare richieste di chiarimento, nonché di rilascio o di rinnovo dei certificati di esenzione dai ticket sanitari.

Di seguito si riportano gli indirizzi email:

– esenzioniariano@aslavellino.it

– esenzioniatripalda@aslavellino.it

– esenzionibaiano@aslavellino.it

– esenzionibisaccia@aslavellino.it

– esenzionicalitri@aslavellino.it

– esenzionilauro@aslavellino.it

– esenzionimirabella@aslavellino.it

– esenzionimonteforte@aslavellino.it

– esenzionimontella@aslavellino.it

– esenzionimontemiletto@aslavellino.it

– esenzionimontoro@aslavellino.it

– esenzionisantangelo@aslavellino.it

– esenzionivallata@aslavellino.it