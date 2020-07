Benevento| Metti una sera a teatro…

Il Teatro Comunale Vittorio Emanuele presto tornerà alla città. La sua agonia può dirsi che abbia i giorni contati. Stamane il sindaco Mastella e il funzionario del Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania per la Provincia di Benevento, Umberto Musco hanno perlustrato l’interno del Massimo beneventano per prendere coscienza “de visu” di quanto ci sarà da fare per rimettere in sesto la struttura. Poche ma essenziali le misure di intervento tanto che a cronisti attenti è subentrata la perplessità del perchè sia trascorso tanto tempo prima di elaborare i lavori da fare. Lavori che ineriscono la messa in sicurezza dello stabile

Il sindaco Mastella e la sua “grammatica”. Mette frecce in faretra, sempre utili specie quando si è in piena campagna elettorale. E’ comunque questa un’occasione di lustro per la sua Amministrazione e la città. Chiama a raccolta la gente dei quartieri perchè si riapproprino materialmente del “loro” teatro

I tempi entro i quali si ultimeranno o lavori. Si inizia già la prossima settimana e in capo a dieci mesi, ma anche un anno, ecco che il Teatro Comunale, ripulitio e abbellito, tornerà alla città dalla quale è stato lontano per troppo tempo.

Segue servizio