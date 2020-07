Gesesa: interruzione idrica a San Giorgio La Molara per un guasto su una condotta

Comunichiamo, che a causa di un guasto improvviso, su una condotta di pertinenza di Molise Acque, si potrebbe verificare discontinuità nel servizio idrico per tutto il Centro Urbano del Comune di San Giorgio la Molara, già dal pomeriggio di oggi, fino a domani mattina.

Pertanto solo per questa sera, si anticiperà la chiusura del servizio idrico, per riduzione delle portate, alle ore 18.00 anziché delle ore 20.00 come da precedente comunicazione.

Saranno comunicati aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook di GESESA e sul sito web gesesa.it.

Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde 800 51 17 17, gratuito sia da telefono fisso che da cellulare.