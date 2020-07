Test, carta d’identità e sanzioni: ecco l’ordinanza di De Luca

Mascherine anche all’aperto quando non ci sono condizioni di sicurezza anticontagio e sui mezzi di trasporto obbligatorie in Campania fino al 9 agosto. Ma soprattutto carta di identita’ esibita per andare a mangiare al ristorante e test per chi viene dall’estero. Lo prevede l’ordinanza 64, firmata dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, in corso di pubblicazione. Una ulteriore proroga o modifica e’ legata all’andamento della situazione epidemiologica. Confermate anche le sanzioni previste in caso di inosservanza dell’obbligo, con una pena pecuniaria di mille euro.

ordinanza-n-64-31-07-2020