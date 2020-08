Benevento| Personale scolastico, ATA, mobilità: i nodi da sciogliere in vista della ripresa dell’anno scolastico

Settecentocinqua milaeuro. E’ l’importo stanziato dalla Provincia di Benevento in diverso misura, a numerosi istituti scolastici del capolouogo e della provincia per i lavori di adeguamento degli spazi e delle aule didattiche in linea con le disposizioni di sicurezza anti-covid. Una notizia accolta positivamente dai dirigenti scolastici sanniti che da settimane sono impegnati in una corsa contro il tempo per garantire il regolare inizio delle attività scolastiche , prevista anche in Campania per il 14 settembre. Più aule però significa anche più personale scolastico e non. E questo rimane uno dei nodi principali in vista della ripresa.

La didattica a distanza dunque non sarà solo un ricordo, ma una realtà. Formazione per i docenti e un potenziamento della rete internet le basi dalle quali ripartire.

Nei giorni scorsi il dirigente Mottola, in qualità di presidente provinciale dell’associazione nazionale presid, ha incontrato il nuovo provveditore agli studi, Alfonso Vito. Un incontro utile per fare il punto della situazione, con l’impegno di organizzare quanto prima una conferenza di servizi. Probabilmente sarà l’occasione anche per affrontare due questioni importanti: la mobilità e il riformimento degli arredi scolastici.

le dichiarazioni nel servizio