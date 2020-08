Scuola, Erminia Mazzoni (Campania Libera): fondamentale riaprire scuole a Settembre

“In un momento in cui non sappiamo quale sara’ l’evoluzione dei contagi e mentre il governo gestisce con non poche incertezze la fase organizzativa cruciale per la riapertura delle scuole, occorre tutelare con azioni concrete la continuita’ della didattica e il diritto allo studio. Senza evocare strumentalmente gestioni commissariali improprie delle nostre politiche pubbliche”. Cosi’ Erminia Mazzoni, capolista di Campania Libera alle prossime elezioni regionali. “Oggi e’ necessario – prosegue – concentrare tutti i nostri sforzi e le migliori idee disponibili per ripartire, perche’ solo cosi’ permetteremo alle famiglie di tornare a lavoro, riusciremo a contrastare le diseguaglianze educative e daremo ai nostri ragazzi una didattica che non si puo’ limitare al virtuale. Tutto questo accadra’ se riapriremo in sicurezza”. “Si puo’ quindi impiegare il tempo che abbiamo ancora a disposizione per sperimentare delle buone pratiche – questa la proposta di Mazzoni -: il recupero dei debiti scolastici puo’ rappresentare un primo test per verificare come usare gli spazi, anche quelli esterni alle scuole, per gestire piccoli gruppi di studenti, magari raccogliendo in una sola classe i giovani che frequentano lo stesso anno scolastico, dopo aver effettuato le sanificazioni, assicurando piena copertura su test sierologici, tamponi, monitoraggio e tracciamento degli eventuali casi di contagio”. “In questo senso, la politica deve dare dimostrazione di aver compreso appieno la sfida che stiamo affrontando, non lasciarsi andare a improvvide proposte come quella del commissariamento, avanzate proprio da chi in passato ha sempre criticato l’idea di commissariare il nostro Paese”, aggiunge Mazzoni con riferimento alla lettera inviata ieri dal candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Stefano Caldoro a Sergio Mattarella.