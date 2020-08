Covid-19, oggi 138 nuovi positivi in Campania

Sono cinque le regioni che hanno superato oggi i cento contagiati, con la Lombardia che ritorna

al top con 239 nuovi casi, seguita dal Lazio con 184, dal Veneto con 145, dalla CAMPANIA con 138 e dall’Emilia Romagna con 127. Piu’ distanziate le altre regioni, con 81 casi in Sardegna e 59 in Toscana. L’unica regione che oggi non registra contagi e’ la Valle d’Aosta mentre in Molise se ne segnala uno, 3 nella provincia di Trento e 5 sia in Basilicata che nelle Marche. Per quanto riguarda i ricoverati con sintomi, il Lazio continua ad aver il dato piu’ alto (286) con un incremento di 21 rispetto a ieri. Stabile la Lombardia con 148. Le terapie intensive sono piu’ numerose in Lombardia (14) con a secondo posto la Sicilia (10