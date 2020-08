Benevento| Anna Rita Russo (Forza Italia): “Città Spettacolo, sospensione concerti scelta di buon senso del Comitato di sicurezza. La salute prima di tutto. Sconfitto il virus torneremo alla normalità e al divertimento”

“I casi di Covid 19 sono in aumento in tutto il Paese, la Campania è la seconda regione più colpita. Sono dati che destano preoccupazione e che non possono essere sottovalutati. In molte città italiane sono state sospese le manifestazioni culturali e gli spettacoli proprio per contenere la diffusione del virus Covid-19. In Puglia, la pandemia ha fermato addirittura un grande evento di risonanza internazionale come La Notte della Taranta. A Benevento si è invece scelto di non sospendere la rassegna Città Spettacolo.