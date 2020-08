Benevento| Citta’ Spettacolo,Codacons ringrazia Comitato Ordine e Sicurezza: la Regione non aveva autorizzato gli spettacoli annullati

Riceviamo e pubblichiamo nota stampa del Codacons di Benevento:

“I componenti esterni al Comune del Tavolo Tecnico per l’ordine e la sicurezza con l’annullamento dei concerti di Ghali e Geolier hanno aiutato il Sindaco a risolvere un conflitto di identità, oltre ad evitare inutili rischi ai giovani beneventani e per la ragolarità dell’anno scolastico che si spera inizi il 14 settembre.

Non si capisce infatti se Mastella sia quello che chiama 6 o 7 volte il sabato sera in casa i propri pazienti concittadini per ammonirli come un buon padre sul rispetto scrupoloso delle norme anticovid o quello che al contrario consente ed anzi promuove gli assembramenti incontrollati di presunti familiari o di ragazzini possibili importatori di virus da ogni provincia campana.

Nell’attesa che il nostro Sindaco risolva questo conflitto con se stesso la Regione Campania informa il Codacons, con una lettera pervenuta ieri, a firma della dott.a Rosanna Romano della Direzione Politiche Culturali, che i progetti di Ghali e Geolier, inseriti da tempo in cartellone e con centinaia di biglietti già venduti, non sono stati nemmeno autorizzati dall’Ente finanziatore.

Quindi, probabilmente, il Sindaco non ha avallato l’annullamento dei concerti disposto dal Tavolo perché improvvisamente, secondo quanto riferito alla stampa, vi sarebbe in corso una migrazione giovanile di massa dalla Sardegna, ma più probabilmente, perché l’Ente finanziatore gli avrebbe imposto di sostituire i 2 artisti con altri che “per tipologia e target” si prestano meglio all’attuale fase di emergenza.

In conclusione si consiglia al Sindaco, nella sua versione prudente, prima di fare brutte figure di telefonare ogni tanto anche al suo Vice, l’ineffabile dott. Picucci, secondo il quale le famiglie beneventane sono più numerose delle tribù indiane, per ricordargli come le regole anti covid si debbano rispettare non solo quando si porta a spasso il cane ma anche e, forse, soprattutto, se si organizzano e si promuovono raduni di massa.”