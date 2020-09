“L’Italia che fa pasto, ascolto, accoglienza e aiuto. Sono queste le quattro parole d’ordine della Compagnia San Pio, attraverso questi mesi difficili che, in un certo senso, hanno diviso l’Italia, e il mondo, in due parti: chi doveva stare a casa e tenersi il più lontano possibile dal rischio contagio e chi invece non si poteva fermare come le tante realtà medico /sanitarie coinvolte in trincea negli ospedali, questi ultimi purtroppo devastati dai tanti anni di mala gestione aziendale. Anche la Compagnia San Pio, fin da subito, attraverso i propri fondi privati, è stata impegnata sul territorio ed attraverso molti volontari ha deciso di donare energie e tempo a chi è stato meno fortunato come tanti anziani rimasti soli. Sono stati distribuiti pacchi alimentari, vestiario e altresì allestito una cucina per il take away. E ancora la spesa a domicilio ed il “telefono amico” per qualsiasi emergenza, senza dimenticare la distribuzione gratuita dei dispositivi sanitari sul territorio sannita con mascherine (più di 4.000), voucher spesa (privati e non comunali), attraverso la nostra rete creata con attività commerciali non solo in città, ma anche in altre zone della Campania. Soltanto per la città di Benevento, in due mesi, sono stati distribuiti più di 700 voucher spesa. L’impegno dichiarato per il territorio è incondizionato, ma ricordiamo anche che non va abbassata la guardia ora, soprattutto in questo periodo dedicato. Un sentito ringraziamento anche al comitato per l’ordine pubblico, presieduto dal prefetto Cappetta, ritornato in tempo in città per mettere un freno alla recente edizione del festival Città Spettacolo, svoltasi in queste settimane e che rischiava realmente di poter creare non pochi problemi. In questi giorni, abbiamo consegnato dei riconoscimenti a molti amici, sostenitori, volontari , infermieri e medici presenti con noi e ci scusiamo se materialmente abbiamo raggiunto soltanto la metà di voi.”