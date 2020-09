In relazione alle segnalazioni circa la sicurezza dell’acqua destinata al consumo umano distribuita a Colle Sannita si precisa che tutte le indagini periodiche effettuate da GESESA a norma di legge evidenziano che la stessa rispetta tutti i parametri di norma previsti ed è, quindi, sicura e potabile e non vi sono rischi per le persone che la utilizzano.

GESESA, in questo ultimo periodo, è costretta ad utilizzare maggiormente l’acqua proveniente dal pozzo realizzato in zona Acqua Sauta a causa della scarsa adduzione da parte di Molise Acque che, ultimamente, ha quasi azzerato le forniture previste per Colle Sannita ed altri quattro comuni del Fortore.

L’acqua prelevata dal pozzo di Acqua Sauta, dai risultati delle analisi effettuate prima di immetterla in rete, risulta essere perfettamente in linea con le prescrizioni normative relative all’acqua destinata al consumo umano.

L’odore che si percepisce nell’acqua è dato dalla sua caratteristica sulfurea che non è possibile eliminare del tutto, in questo periodo così come fatto in passato, proprio a causa dell’interruzione di adduzione da parte di Molise Acque. La mancanza di acqua proveniente dal Molise impedisce la miscelazione dell’acqua proveniente dal pozzo di Acqua Sauta e, pertanto, è maggiormente percepito il caratteristico odore sulfureo. Questo odore, è da specificare, non influisce in alcun modo circa la sicurezza ed i rischi per la salute umana. Il mancato utilizzo del pozzo di Acqua Sauta pone nelle condizioni di una totale assenza di risorsa idrica da distribuire a Colle Sannita con la conseguente chiusura della distribuzione agli utenti.

GESESA ha ritenuto opportuno, attesa la sicurezza e l’assenza di rischi per la salute umana, di mantenere aperto il servizio di distribuzione idrica anche in presenza di una risorsa idrica che, pur avendo tutte le caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche che la classificano come “acqua destinata al consumo umano”, non è certamente di qualità buona come quella proveniente dal Molise.