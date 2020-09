Covid-19, De Luca: “Oggi 140 casi, i dati cominciano a scendere”

Oggi abbiamo 140 casi, cominciamo a scendere”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca facendo il punto sulla situazione coronavirus in regione nel corso di una diretta Facebook. Il dato di oggi, ha aggiunto DE LUCA, “conferma che nel giro di una settimana o 10 giorni arriveremo a regime, cioè l’operazione sicurezza e prevenzione è stata preziosa per garantire il futuro e per garantire la serenità per le nostre famiglie. Delle altre parti d’italia non hanno fatto questa scelta, vedremo fra un mese i risultati. vedremo fra un mese cosa succede

nelle regioni dove non hanno deciso di rendere obbligatorio il controllo di quelli che rientravano dall’estero. Per quello che riguarda la Campania, abbiamo deciso di seguire una linea di rigore: individuare oggi il problema per avere serenità domani. E’ quello che abbiamo fatto e credo con grande successo”.