Benevento| Housing First, Benevento prima in Campania. Mastella: noi siamo stati l’istituzione del ‘buon Samaritano’

Due appartamenti arredati e confortevole che ospiteranno posti letto in via Vittorio Veneto alla stazione centrale di Benevento. Sono i due progetti di Housing First dell’Ambito B1, (capofila Benevento composto dai comuni di Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio) finanziato dal PON Inclusione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e coprogettato con la Croce Rossa Italiana Comitato di Benevento che ne gestisce gli aspetti operativi.

L’intervento è mirato all’assistenza alle persone senza dimora concentrandosi su due tipologie di azioni: aiuti a bassa soglia da concedere a chi vive per strada e la possibilità di un inserimento temporaneo in unità abitative per i potenziali beneficiari che rispecchiano caratteristiche di idoneità all’ inserimento lavorativo. In cittaìsono 23 le persone censite dal comune (senza tetto) e Benevento oggi è il primo progetto in Campania, secondo in tutta italia. Non solo abitazione ma il Comune trovera’ anche una collocazione lavorativa alle persone senza tetto individuate dal Comune.

Ad oggi, attraverso la distribuzione di aiuti a bassa soglia da parte dell’unità di strada della Croce Rossa Italiana di Benevento, sono stati consegnati kit per l’igiene sanitaria in tempo di Covid, oltre che dotazioni per la cura dell’igiene intima e personale a circa 50 persone che vivono in condizione di fragilità abitativa.Dal lato dell’inserimento nelle unità abitative, già tre potenziali beneficiari sono stati inseriti presso i tre appartamenti a disposizione delle attività progettuali, due messi a disposizione dal Comune di Benevento e uno messo a disposizione da Croce Rossa Italiana Comitato di Benevento. Il sindaco Mastella parla del piano di edilizia popolare ‘Fanfani’.

segue servizio LABTV