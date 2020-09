Coldiretti, SOS speculazione sul prezzo dell’uva

“Non deve essere una vendemmia elettorale”esordisce così in conferenza stampa,il presidente di Coldiretti Campania Gennaro Masiello, che ha voluto lanciare l’allarme in merito alla speculazione sul prezzo dell’uva.Si tratta di un fenomeno gravissimo che va arginato con le giuste misure preventive.Sul cibo non si scherza, e non si specula,le istituzioni dovrebbero dare maggiore supporto affinchè si codifichi la filiera vitivinicola evitando soggetti aleatori.”Afferma Masiello. “Storie di filiera e rapporti economici” dietro queste parole c’è un mondo di lavoratori e di sacrifici,che Coldiretti intende difendere per evitare il crollo di una economia che nel Sannio punta molto sull’eccellenza delle uve come la Falanghina.Un prodotto unico che non va svenduto, perchè questo significherebbe svendere anche il lavoro che c’è dietro ai circa 11mila ettari di vigneti sanniti.