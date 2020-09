Benevento| Giornata mondiale del Cuore, al ‘San Pio’ in fila per ecocardiogrammi gratuiti

Oggi 29 settembre è la Giornata mondiale del Cuore e l’Azienda ospedaliera ‘San Pio’ ha voluto dedicare questa giornata ai cittadini over 65 anni con ipertensione arteriosa per l’identificazione dello scompenso cardiaco asintomatico con specifici ecocardiogrammi gratuiti. In tanti si sono riversati negli ambulatori attrezzati da un team di 5 cardiologi esperti che hanno accolto i pazienti che si sono sottoposti ai test. Le stime attuali del Ministero della Salute e della Regione Campania prevedono che circa 6000 pazienti del Sannio sono affetti da scompenso cardiaco, una malattia potenzialmente letale, che influisce anche sulla qualità della vita. Inoltre, oltre 900 pazienti si ricoverano ogni anno nelle strutture sanitarie pubbliche e private del Sannio. La ricerca dello scompenso cardiaco silente in soggetti di età maggiore di 65 anni con lunga storia di ipertensione arteriosa può rappresentare l’arma vincente per arginare la pandemia dello Scompenso Cardiaco. Infatti, l’Ecocardiogramma 3D è in grado di cogliere segni molto precoci della disfunzione di cuore in soggetti asintomatici”, afferma il Dr. Marino Scherillo, Direttore della UOC Cardiologia Interventistica ed UTIC dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento.

