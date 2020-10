Benevento| Confsal: è danno erariale il demansionamento alle funzioni del profilo e categoria di appartenza di un pubblico dipendente

Riceviamo e pubblichiamo nota stampa di Confsal:

(Corte dei Conti, Terza Sezione Centrale di Appello, n. 70 del 16 aprile 2020).!

La CONFSAL Funzioni Locali, rappresenta, che con sentenza della Corte dei Conti, Terza Sezione Centrale di Appello, n. 70 del 16 aprile 2020, ha riconosciuto una sentenza della Corte di Appello del Lavoro, condannando per “Demansionamento” un Comune, liquidando una somma pari a 60,000,00 mila di euro in debito fuori bilancio, e conseguentemente la Procura contabile, ha condannato l’Ente e i responsabili a danni erariali.!

La CONFSAL Funzioni Locali, all’uopo rappresenta, che negli Enti Locali del Comparto Funzioni Locali, queste condizioni quasi “mobbizzanti” nell’abusare con poteri autoritari avverso i dipendenti stanno aumentando sproporzionalmente, in dispregio sia all’art. 52, del Decreto Legislativo n. 165/2001 s.m.i. (Testo Unico del pubblico impiego contrattualizzato) e dei CCNL vigenti che delle norme Anticorruzione Legge n. 190/2012 e successivi Decreti Legislativi attuativi n. 33/2013; n. 39/2013 e n. 97/2016.

I danni erariali valgono, in maggiore ragione, anche per i Comuni e altri Enti del Comparto Funzioni Locali, che dichiarano il “DISSESTO FINANZIARIO” e fanno rientrare nei “DEBITI FUORI BILANCIO”, i contenziosi e/o vertenze da lavoro aperte dagi dipendenti pubblici, riconosciuti da sentenze esecutive .

La CONFSAL Funzioni Locali, in riferimento alla riforma del decreto semplificazioni, potrebbe essere un “boomerang” per i funzionari pubblici, in quanto potrebbero rispondere personalmente con il proprio patrimonio, anche in ipotesi che nel passato sarebbero state coperte dalle polizze assicurative .

I danni all’Erario, consiste anche sulle violazioni di trasparenza e pubblicazione di atti prodotti dalle Pubbliche Amministrazioni (Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Molise, sentenza n. 53 del 16 dicembre 2019 e Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, sentenza n. 185 del 05 marzo 2018 e Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 5 del 12 gennaio 2018).

LA CONFSAL FUNZIONI LOCALI SARA’ SEMPRE ATTENTA A DENUNCIARE ALLA CORTE DEI CONTI E ALL’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) QUESTI ILLEGITTIMI COMPORTAMENTI CENSURABILI SOTTO IL PROFILO AMMINISTRATIVO-CONTABILE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A CARICO DEI DIRETTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO.!

Il Coordinamento Provinciale Federazione CONFSAL Funzioni Locali Benevento e provincia.”