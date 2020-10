Rocca dei Rettori,il Presidente Di Maria incontra il neo sindaco di Castelfranco in Miscano

Antonio Di Maria, Presidente della Provincia di Benevento, ha ricevuto stamani alla Rocca dei Rettori il Sindaco di Castelfranco in Miscano, Andrea Giallonardo.

Con il primo cittadino erano i Consiglieri comunali Massimo Michele Panella e Maria Verrilli.

Nel corso del colloquio, avviatosi con le congratulazioni del Presidente al neo Sindaco e ai Consiglieri comunali di Castelfranco per il successo elettorale conseguito nelle amministrative dei giorni scorsi, è stato svolta un’ampia ed approfondita analisi sulla condizione delle Strade provinciali afferenti al centro della Comunità del Fortore che insiste sul confine con la Provincia di Foggia e quindi con la Regione Puglia.

Di Maria ha preso atto della relazione svolta dal Sindaco Giallonardo che, in particolare, si è soffermato sulle gravi condizioni di percorribilità e sulle precarie condizioni di sicurezza per la mobilità sulle arterie aventi numero 48, 49 e 50.

Il Presidente Di Maria, nel rispondere alle sollecitazioni del Sindaco, ha comunicato che è ormai pronto per essere definitivamente approvato il progetto “cantierabile” per la Strada provinciale n. 48 Castelfranco in Miscano – Roseto Valfortore (FG) che mobilita risorse finanziarie pari a 1,5 milioni di Euro.

Di Maria e gli amministratori comunali di Castelfranco in Miscano hanno inoltre discusso sulle straordinarie potenzialità dell’agroalimentare che, in quell’area, ha una lunga e prestigiosa tradizione, peraltro sempre più apprezzata e richiesta sui mercati non solo regionali.

Infine, Giallonardo ha invitato Di Maria a visitare Castelfranco in Miscano, ricevendone ampia e cordiale assicurazione.

In una dichiarazione, il Sindaco Andrea Giallonardo ha espresso la propria soddisfazione per l’incontro: “Come nuova Amministrazione di Castelfranco in Miscano sentivamo il dovere, ma anche la necessità di avviare un rapporto dialettico e di confronto con gli Enti sovraordinati a partire dalla Provincia, cui innanzitutto rappresentare le istanze del nostro territorio per le materie di competenza. Conoscendo personalmente il Presidente Di Maria ho subito voluto avviare un lavoro di natura istituzionale con lui in vista dei prossimi appuntamenti programmatici ed amministrativi. Ci siamo soffermati ad analizzare le condizioni della rete stradale a servizio di Castelfranco in Miscano: così ho illustrato al Presidente le criticità e i problemi che quotidianamente affrontano i miei concittadini e le Aziende, specie dell’agroalimentare, che insistono sul territorio. Il confronto avviato con il Presidente della Provincia verrà senz’altro replicato nei prossimi giorni e ci auguriamo che possa essere proficuo per tutto il nostro comprensorio”.