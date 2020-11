Benevento| 40 anni dal Terremoto dell’Irpinia, il ricordo dei Vigili del Fuoco

In occasione del quarantesimo anniversario del terremoto che colpi’ duramente la Campania in generale e l’Irpinia in particolare, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, Maria Angelina D’Agostino, ha voluto

ricordare, con tutto il personale, il triste evento con un minuto di raccoglimento svolto nel piazzale della sede centrale.

I vigili del fuoco di Benevento ebbero un ruolo attivo nel soccorso alle popolazioni, con la realizzazione di un campo base nell’alta irpinia, nel territorio di Sant’Angelo dei Lombardi, ove la nutrita presenza di Vigili del Fuoco beneventani contribui al soccorso tecnico urgente e assistenza alla popolazione cosi duramente colpita dal tragico evento per un lungo periodo.

La preziosa opera dei vigili del fuoco fu riconosciuta e premiata dall’allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, con una medaglia d’oro.