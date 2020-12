Covid-19, Ascierto dopo il vaccino: “Siamo a 100 metri dal traguardo, non è il momento di mollare”

“Siamo a 100 metri dal traguardo e non è il momento di mollare, stiamo per farcela. Oggi è l’ultimo dell’anno, dovremo stringere i denti ancora per pochissimo”. Paolo Ascierto, direttore dell’Unità di oncologia melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell’Istituto tumori Irccs Fondazione Pascale di Napoli, ha postato sulla sua poagina Facebook una foto mentre gli viene somministrato il vaccino anticovid.Ascierto è il medico che, nelle prime ore della pandemia, ha utilizzato il tocilizumab, un farmaco anti-artrite reumatoide, nel trattamento della polmonite interstiziale causata dal covid-19.”Da oggi – scrive nel post – all’ospedale Cotugno Napoli sono partite le vaccinazioni anti-covid e si andrà avanti anche domani al ritmo di circa 100 vaccinazioni al giorno per il personale dell’azienda dei Colli e dell’Istituto nazionale tumori Irccs Fondazione G. Pascale”. “Da marzo in poi – conclude – la vaccinazione sarà allargata alla popolazione con l’arrivo anche di altri vaccini tra quelli opzionati dal ministero della salute e assegnati per quota parte anche alla Campania. Nel frattempo augurissimi di fine d’anno a tutti”.