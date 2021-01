Cusano Mutri| Il sindaco Maturo: “Fidarsi della scienza. Vaccino nostra arma contro pandemia”

“Stamane mi sono sottoposto al vaccino contro il Covid – 19. Ho atteso con ansia e con pazienza che arrivasse il mio turno: ma oggi posso dire di aver finalmente compiuto un passo fondamentale per vincere questa battaglia che portiamo avanti da mesi. Non avverto alcun problema di carattere fisico, mi sento benissimo. Colgo l’occasione, ancora una volta, per rassicurarvi sulla bontà del vaccino e sulla necessità di fidarsi del grande lavoro fatti dai migliori scienziati del pianeta. Vaccinarsi è l’unico strumento possibile per porre fine alla pandemia. Pertanto, il mio umile invito è quello di dare credito alla nostra scienza medica, che negli anni ha notevolmente migliorato la vita di ognuno di noi, sottoponendosi al vaccino. Prima procederemo tutti a farci vaccinare, prima saremo fuori da questo incubo”. Così il sindaco di Cusano Mutri Giuseppe Maria Maturo.