Negozi chiusi e cartelle Tari, uno sportello a Confcommercio

Il Commercio di benevento e’ in profonda crisi, e con la zona rossa e in pandemia lo e’ ancora di piu’. La seconda settimana di chiusure di negozi e’ drammatica in citta’, nonostante alcune rassicurazioni da parte di Mio Italia che propone la riapertura dei ristoranti gia’ dal 6 aprile, mollti commercianti hanno ricevuto oltre il danno la beffa, con la cartella Tari del comune di Benevento da pagare alquanto salata. D i questo se ne’ e’ parlato in una riunione a Confcommercio questa mattina a cui hanno preso parte diversi imprenditori e il Presidente Romano che ai nostri microfoni parla di uno sportello dedicato a tutte le attivita’ bisognose di supporto.

La pandemia ha dato uno scossone alla crisi dei negozi e del commercio fisico spingendo l’e-commerce e i canali digitali. Se un tempo chi preferiva acquistare online lo faceva per comodità o perché si trovavano più offerte, da quando è iniziata la pandemia una spinta in più all’acquisto online è stata data dalle chiusure dei vari negozi, a causa delle restrizioni, e la necessità di acquistare certi prodotti specie nelle zone rossecome la campania. Un soluzione anche futura per Benevento e per il Presidente Romano, con un pensiero alla ipotesi di fusione della Camera di Commercio Benevento-Avellino.

