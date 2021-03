Fernando Errico ha incontrato l’ing. Pagone Commissario straordinario per la Napoli-Bari

25 Marzo 2021 | by Redazione Bn

Attualità

Fernando Errico, Delegato del Presidente della Giunta Regionale della Campania per la Napoli-Bari, ha incontrato stamattina l’ing. Roberto Pagone, Commissario straordinario per la realizzazione della ferrovia ad alta capacità Napoli-Bari. Nel corso dell’incontro è stato sottolineato che l’opera procede in maniera spedita e che nei prossimi mesi si apriranno gli altri cantieri del raddoppio della tratta costituita dai due lotti funzionali Telese – San Lorenzo Maggiore e San Lorenzo Maggiore – Vitulano. “Ho ribadito all’ing. Pagone – ha dichiarato Errico – che bisogna affrontare delle questioni importanti e non più rinviabili che riguardano la riqualificazione e lo sviluppo del territorio sannita. Nei prossimi giorni mi impegnerò affinchè tutti gli enti e le associazioni di categoria, le forze sindacali, interessati da questa opera strategica ritrovino unità e sinergia con proposte, in comune accordo, al fine di realizzare un’idea progettuale tenendo conto anche delle singole esigenze dell’intero territorio. La Regione Campania – ha concluso il delegato del Presidente De Luca – avrà come sempre un ruolo cruciale per un’opera infrastrutturale che rappresenta un modello per l’intero Paese”. Al termine dell’incontro Fernando Errico ha ringraziato l’ing. Pagone per la cordialità e per la disponibilità e collaborazione reciproca che c’è e che ci sarà. Collaborazione e disponibilità di lavorare insieme per il territorio è stata ribadita anche durante un altro colloquio che c’è stato in mattinata tra Fernando Errico e l’ing Ciro Napoli della Direzione Investimenti Area Sud di RFI – Progetti Napoli e Itinerario Napoli Bari.

Intanto la prossima settimana Fernando Errico incontrerà le organizzazioni sindacali e di categoria agricola.