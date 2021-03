Visita a sorpresa di De Luca nel centro vaccinale di Mugnano. Alaia: segnale di attenzione 28 Marzo 2021 | by Redazione Av Attualità È stato il presidente della commissione Sanità, Enzo Alaia, presente a Camposano in veste istituzionale per la inaugurazione del locale punto vaccinale, a chiedere al Governatore della Campania di portarsi a Mugnano del Cardinale per un sopralluogo al centro di somministrazione dei comuni del Mandamento. Una visita fuori programma, subito accordata da De Luca, apprezzata dai sindaci e dagli amministratori della zona. Avvisati della presenza del presidente della Giunta, si sono portati a Mugnano del Cardinale il sindaco, Alessandro Napolitano, il Presidente della Provincia e Sindaco di Avella, Domenico Biancardi, e il primo cittadino di Baiano, Enrico Montanaro. Con De Luca, il capo della sua segreteria, Bruno Cesario. “Il presidente De Luca dimostra ancora una volta, anche con questa sua disponibilità ad esserci personalmente, di avere un’attenzione costante per le comunità irpine, a maggior ragione in questa fase di emergenza che ci vede tutti impegnati ad assicurare una rapida somministrazione dei vaccini”, ha dichiarato Enzo Alaia.

“La presenza del presidente De Luca nei punti vaccinali di Camposano e Mugnano del Cardinale – ha aggiunto Alaia – serve a ribadire la necessità di portare a termine la campagna vaccinale, nella consapevolezza che è la strada migliore per uscire presto dalla pandemia. Occorre che ci sia uno sforzo corale, che veda una intensa sinergia tra autorità sanitarie e amministratori locali affinché ci si prepari bene alla seconda fase della campagna. Dopo over 80, operatori sanitari e insegnanti, dovremo vaccinare larga parte della popolazione. E questo – chiude Alaia – ci dovrà vedere pronti per concludere nel minor tempo possibile”.