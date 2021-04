‘Vogliamo Lavorare’, in via Bonazzi banchi vuoti: la protesta degli ambulanti

Tornano a protestare gli anbulanti ma stavolta lo fanno nel cuore della citta’ dove oggi si doveva svolgere il mercato del Rione Liberta’ in via Bonazzi e che a causa delle restrizioni della zona rossa e’ ancora tutto fermoo. ‘Banchi degli ambulanti ‘ vuoti lungo la strada cittadina e cartelloni con su scritto ‘Vogliamo lavorare’. Una protesta pacifica e simbolica che segue quella dei giorni scorsi, quando i commercianti, ristoratori, centri estetici e parrucchieri scesero in strada con i loro furgoni sfilando lungo la citta’ per il ritorno alla vita normale.

Un appello che arriva dritto a tutto il settore degli ambulanti in citta’:

Intanto domani e’ in programma un presidio ad oltranza da parte di Mio Campania, ristoratori, Commercianti e Autonomi Uniti. Associazione mercati rionali Benevento, Ana-ugl, Emergenza Benessere parrucchieri ed estetica,Rappresentanza settore spettacolo/eventi e Gruppo Celebrity, dinanzi la Prefettura per ottenere risposte concrete dal Governo e una nuova protesta in piazza Risorgimento, dove il venerdi era tradizione il mercato di generi alimentari e abbigliamento.

