A Benevento la visita al comando provinciale dei CC del Generale di Corpo D’Armata Maurizio Detalmo Mezzavilla, Comandante interregionale Carabinieri “Ogaden”

Il Generale di Corpo d’Armata Maurizio Detalmo Mezzavilla, insediatosi il 6 febbraio scorso al vertice del Comando Interregionale “Ogaden” di Napoli, che comprende le Legioni Territoriali dei Carabinieri del Centro Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise), questa mattina ha visitato la Caserma dei Carabinieri di via Meomartini, ove è stato accolto dal Comandante Provinciale, Col. Germano Passafiume e dal Comandante del Gruppo Forestale Colonnello Gennaro Curto.

Nel corso della riunione, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie volte al contenimento del contagio da COVID-19, alla presenza di una contenuta rappresentanza di militari, il Generale Mezzavilla, ha innanzitutto focalizzato la sua attenzione sull’impegno ed il contributo dell’Arma teso a fronteggiare l’attuale emergenza pandemica con conseguenze molto critiche sotto l’aspetto socio-economico per alcune fasce lavorative della popolazione. L’Alto Ufficiale ha espresso il suo apprezzamento per l’impegno profuso quotidianamente dai Carabinieri di Benevento in tutto il territorio sannita a tutela della legalità, evidenziando l’importanza della funzione sociale quotidianamente assolta dall’Arma, con particolare riferimento alla funzione di “vicinanza” alle esigenze dei cittadini per rappresentare sicuri punti di riferimento delle comunità locali, ha, inoltre, rivolto un saluto ai familiari dei militari sottolineando la loro indispensabilità.

Nella successiva riunione con tutti gli Ufficiali, il Colonnello Passafiume ha analizzato le principali problematiche della Provincia sotto il profilo della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico e i fenomeni socio-economici.

L’Ufficiale, quindi, si è recato presso il Palazzo di Giustizia dove è stato ricevuto dal Procuratore Aldo Policastro, mentre presso il Palazzo del Governo ha incontrato il Prefetto Carlo Torlontano, il Questore Luigi Bonagura e il comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Mario Intelisano,

Durante i cordiali colloqui è stato manifestato vivo apprezzamento per l’ottimale e sinergico concorso tra le citate Autorità e l’Arma, assicurato dai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, che mira al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica nel Sannio.