Prima edizione della Summer School Unisannio, al via le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per la prima edizione della Summer School UNISANNIO, per vivere un’esperienza di formazione a contatto con i docenti dell’Università degli Studi del Sannio e per scoprire le proprie vocazioni universitarie.

Gli studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori potranno approfondire le loro passioni attraverso un’ampia proposta di corsi su temi di economia, finanza, diritto, sulle grandi opere dell’ingegneria civile dal progetto alla costruzione, sulle sfide dell’elettronica: tecnologie smart a servizio dell’uomo, sulla biosicurezza: virus e vaccini; sulla sostenibilità ambientale, sulla matematica che incontra altre discipline. Non sarà solo teoria, sarà infatti dedicato molto spazio alle attività laboratoriali e sul campo per avvicinarsi alle materie di studio e ai successivi sbocchi professionali.

I corsi gratuiti, in presenza, sono a numero chiuso per un massimo di 20 studenti ciascuno, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid.

La fase di ammissione si è aperta il 20 aprile 2021 e si concluderà il 21 maggio 2021. Tutte le informazioni per partecipare sono disponibili su www.unisannio.it.

“La Summer School UNISANNIO – dichiara la prof.ssa Lerina Aversano, delegata all’orientamento dell’ateneo sannita – nasce con l’intento di aiutare i ragazzi nella scelta consapevole del percorso universitario. Si tratta di un’occasione da non perdere per sperimentare in prima persona la vita universitaria e l’approccio diretto che caratterizza il rapporto docenti e studenti all’Università del Sannio”.