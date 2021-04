Tar accoglie ricorso di un gruppo di genitori: ad Airola si ritorna in classe

21 Aprile 2021 | by redazione Labtv

Attualità

Ad Airola le attività didattiche torneranno in presenza. A stabilirlo il Tar della Campania che ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di genitori. “L’esecuzione dell’atto in questione – si legge in un post sulla pagina facebook dell’ente comunale guidato da Michele Napoloetano – comporta il rientro in aula per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Attendiamo notifica atto, ancora non pervenuta, per comunicare data rientro in presenza”