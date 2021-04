Taburno Camposauro, al via lavori di riqualificazione e manutenzione dei luoghi paesaggistici

Riguardo la tutela dell’ambiente e dei luoghi presenti nell’area protetta del Taburno Camposauro, l’Ente Parco, guidato dal Presidente Costantino Caturano, in sinergia con diversi Comuni, sta avviando una serie di attività finalizzate a realizzare interventi utili a migliorare e rendere fruibili aree di grande attrazione turistica. Nello specifico, anche in virtù di una nuova sensibilità e di una crescente e proficua collaborazione con le amministrazioni comunali, l’Ente Parco ha programmato il finanziamento di piccoli lavori di riqualificazione e manutenzione di luoghi di particolare bellezza non solo ambientale, ma anche culturale. Ad esempio, a seguito della sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il Comune di Montesarchio, hanno preso il via lavori di ripristino ambientale del luogo simbolo del paese che ospita la Torre ed il Castello, in cui verranno realizzati interventi di pulizia e messa in sicurezza dei sentieri e delle aree pic-nic. A Frasso Telesino, invece, partiranno a breve dei lavori volti a migliorare la segnaletica presente, nonchè la sistemazione della piana di San Michele in Camposcuro. Nei territori comunali di Cautano e Solopaca l’Ente Parco finanzierà la riqualificazione, rispettivamente, delle aree antistanti la Chiesa di San Rocco, dove verrà posizionato anche un cannocchiale panoramico per l’osservazione astronomica e il Santuario della Madonna del Roseto, luogo strettamente frequentato da turisti ed appassionati della montagna. Altri progetti presentati dai Comuni dell’area protetta, sono al vaglio degli uffici dell’Ente, tutti con il primario obiettivo di migliorare la fruibilità di luoghi del parco.

Il Presidente Caturano a riguardo sottolinea come: “È da troppo tempo che non vengono riqualificati luoghi e zone all’interno del parco. Grazie ad una rinnovata sensibilità ed attenzione di diversi amministratori, rimettiamo al centro dell’agenda politica la tutela del territorio e la sostenibilità ambientale della comunità. Il lavoro da fare è tanto, ma è urgente avviare iniziative di questo tipo. A riguardo voglio ringraziare per la grande collaborazione mostrata, l’assessore Morena Cecere del Comune di Montesarchio, il Sindaco di Frasso Telesino, Pasquale Viscusi, il Sindaco di Cautano, Alessandro Gisoldi e il vice sindaco di Solopaca, Domenico Galdiero, insieme al consigliere Giuseppe Stanzione. E’ un bel segnale di presenza delle istituzioni impegnate insieme a difendere e valorizzare i luoghi del parco regionale del Taburno Camposauro.”