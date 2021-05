Confsal: ” nuovo ccnl dirigenti 17.12.2020 costituzione fondo anno 2021 e ricalcolo fondo 2020 per i dirigenti del comune di Benevento per retribuzione di posizione e di risultato impegno di spesa euro 228.608,25 (determina dirigenziale n. 37 del 09.04.2021 servizio risorse umane)”

11 Maggio 2021 | by Redazione Bn

“La CONFSAL Funzioni Locali, rappresenta e osserva, che con Determina Dirigenziale del Servizio Risorse Umane n. 37 del 09.04.2021, è stato costituito il nuovo CCNL del 17.12.2020 della Dirigenza, IL FONDO ANNO 2021 e RICALCOLO ANNO 2020 PER I DIRIGENTI DEL COMUNE DI BENEVENTO, PER L’IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 228.608,25 (duecentoventottomila/608,25) nella misura determinata dall’Ente sul capitolo n. 81000 per la corresponsione dell’Indennità DI POSIZIONE E DI RISULTATO , come segue

– EURO 194.317,02 (per il finanziamento delle retribuzioni dirigenziali attualmente ricoperte, con imputazione sul capitolo di spesa n. 81000 del bilancio 2021, quantificata preventivamente per assicurare il pagamento mensile della voce retributiva con destinazione stabile) .

– EURO 34.291,24 (per il finanziamento della retribuzione di risultato anno 2021) .

– La somma di EURO 19.431,70 (per IRAP al netto di quella già impegnata per le retribuzioni ad oggi corrisposte sul cap. 3448-2) .

– La somma di EURO 54.408,76 per oneri riflessi al netto di quella già impegnata per le retribuzioni ad oggi corrisposte sul cap. 81000-1 .

La CONFSAL Funzioni Locali, rappresenta che con Nota n. 69444 del 02.08.2018 a firma del Segretario Comunale Dr.ssa Maria Carmina Cotugno di riscontro alla nota sindacale della FLP i ” PEG ANNO 2016 e 2017 NON SONO STATI APPROVATI “.

Si premette, che con Delibera di Giunta Comunale n. 145 del 21.06.2018, l’Amministrazione Comunale, sulle criticità rilevate dal Nucleo di Valutazione ha ritenuto di NON erogare ai Dirigenti Comunali la retribuzione di Risultato per l’Anno 2016, richiamando anche una Sentenza n. 355/2018 della Corte dei Conti della Sezione Giurisdizionale Siciliana .

La CONFSAL Funzioni Locali, rammenta inoltre, che il Comune di Benevento con Delibera di Consiglio Comunale n. 1/2017 E’ STATO DICHIARATO ENTE DISSESTATO .!

Secondo l’art. 18, comma 2, del Decreto Legislativo n. 150/2009 c.d. Brunetta, ” E’ vietata la distribuzione in maniera indifferenziata sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto “.

Le Indennità di Risultato e di Posizione si misura sulla qualità dei servizi e della performance e degli obiettivi da raggiungere da parte dei Dirigenti Pubblici, a prescindere dalle disponibilità delle risorse in bilancio (cfr Corte dei Conti, Sezione Veneto, Sentenza n. 98/2015) .

All’uopo, alla luce di quanto osservato, ” si ritiene che le indennità di posizione e di risultato per gli incarichi ” ad Interim ” vada letta nell’ambito delle finalità e disposizioni di cui all’art. 2 bis del D.L. n. 78/2010 atte a perseguire un sempre più stretto contenimento della spesa del personale per concorrere al rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dal conseguimento degli obiettivi di programmazione economica per gli ENTI SOPRATTUTTO DICHIARATI DISSESTATI ” .!

L’occasione per richiamare anche l’art. 21, ove si aggiunge al comma 1 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 (T.U. Pubblico Impiego), recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, su il ” divieto di erogare le indennità di posizione e di risultato ai Dirigenti su presunte violazioni di vigilanza da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall’Amministrazione in relazione alla gravità della violazione di una quota sino ad un massimo dell’ottanta per cento ” .

LA CONFSAL FUNZIONI LOCALI RAPPRESENTA CHE LE INDENNITA’ DI POSIZIONE E DI RISULTATO DA RETRIBUIRE ALLA DIRIGENZA PUBBLICA SONO COLLEGATE SUGLI OBIETTIVI E PERFORMANCE DA RAGGIUNGERE COLLEGATA ALLA QUALITA’ E QUANTITA’ DEI SERVIZI DA RENDERE AL SERVIZIO DELL’ENTE E DEI CITTADINI CONTRIBUENTI SECONDO QUANDO PRESCRITTO DA LEGGI, CCNL E REGOLAMENTI E DIRETTIVE EVITANDO DANNI ANCHE ALL’ ERARIO .!