“La voce del dissenso, tra covid e politica”. Questa sera su LabTv uno speciale a cura di Nazzareno Orlando

Benevento, senza saperlo, diviene città del dissenso. Qualche giorno fa, infatti, circa duecento persone si sono riunite nella nostra città per discutere delle strategie necessarie a costruire un fronte del dissenso capace di essere controcorrente e contemporaneamente di incidere sull’opinione pubblica. Una riunione alla quale hanno partecipato professionisti, intellettuali, imprenditori ma anche la cosiddetta “gente” a cui noi tutti facciamo spesso riferimento. Lo scopo? Analizzare le ricadute del Covid sulla società e stabilire una strategia che possa contrapporsi ad un pensiero unico sempre più ingombrante e sempre più utilizzato da un Governo in cui sono presenti tutte le forze politiche ad esclusione di una (FdI ) che, comunque, avrebbe le sue responsabilità . Il virus, infatti, ha cambiato molte delle nostre abitudini e non sono pochi quelli che parlano di “nuova normalità” ! Tutti i presenti al convegno, di contro, hanno espresso il loro dissenso rispetto al tentativo dilagante di cavalcare la malattia per tentare di omologare l’opinione pubblica impedendole di ricostruire una normalità vera e concreta. Non sono “no vax” ma credono che il vaccino sia stato utilizzato per creare una sorta di paura collettiva che faciliterebbe la gestione del consenso. LabTv sempre libera e pronta ad ascoltare tutte le voci… all’informazione puntuale e costante messa in campo in questo ultimo anno sulla pandemia e sulle opzioni necessarie per combatterla, ha deciso di ascoltare anche chi si dichiara apertamente fuori dal coro. Non abituati ad alcuna censura abbiamo,conseguentemente, intervistato alcuni dei partecipanti, (la scrittrice Ornella Forni Mariani, il Prof Avvocato Augusto Sinagra e il Dott. Carlo Arnese) all’assise sannita nella convinzione che tutti hanno diritto di esprimere le proprie opinioni.Potete seguire lo speciale sui canali 625 e 299 Dt in Campania, ovunque in streaming sul sito www.labtv.net e sulla pagina facebook.