Campania, sì del consiglio a piano bonifiche e fusione società tpl

Approvato, a maggioranza, con l’astensione del M5S e del centrodestra, la delibera di giunta regionale per il “Piano regionale di bonifica della Regione Campania (Prb), approvazione aggiornamento banche dati”, introdotta all’esame del consiglio dal presidente della commissione regionale Ambiente, Giovanni Zannini. Sul tema sono intervenute le consigliere Maria Muscarà (M5S) e Vittoria Lettieri (De Luca Presidente). L’assemblea regionale ha, poi, approvato a maggioranza, con il voto contrario di M5S e Lega e l’astensione di FI e FdI, la delibera di giunta regionale sul tema delle ‘società partecipate regionali operanti nel settore del trasporto pubblico locale’, ad iniziativa del presidente, Vincenzo De Luca ed introdotta all’esame del consiglio dal presidente della commissione regionale Trasporti, Luca Cascone. La delibera è finalizzata a dare mandato agli amministratori di Eav ed Air autoservizi irpini, per valutare la fusione di Air ed Eav, per dar luogo a un’unica società, con funzioni di gestione del patrimonio immobiliare strumentale all’esercizio del trasporto, realizzazione degli investimenti, gestione delle partecipazioni societarie delle società esercenti il servizio di trasporto; la conseguente separazione, con conferimento dei relativi rami d’azienda, della società destinata alla gestione delle reti ferroviarie regionali, della società destinata al trasporto ferroviario e della società destinata al trasporto automobilistico, con la fusione di quest’ultima con Air Mobilità per dar luogo ad un’unica società partecipata nel campo del trasporto su gomma. Sul tema sono intervenuti i consiglieri Vincenzo Ciampi del M5S e della Lega Severino Nappi