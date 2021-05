Progetto “Scuola Viva”: all’Istituto Comprensivo Luigi Vanvitelli di Airola proseguono le attività del programma

26 Maggio 2021 | by Redazione Bn

Attualità

Il progetto “La mia scuola a regola d’arte”, articolato in cinque moduli, si svolge regolarmente con modalità in presenza e on-line.Con la ripresa delle attività didattiche in presenza, l’Istituto Comprensivo Luigi Vanvitelli di Airola (BN) dà nuovo impulso anche alle attività previste dal progetto POR CAMPANIA FSE2014-2020 – “Scuola Viva” IV annualità A.S. 2020-21, dal titolo “La mia scuola a regola d’arte”. Il progetto,articolato in ben cinque moduli, prevede laboratori e iniziative dedicate agli allievi delle scuola secondaria di primo grado oltreché aperte alla partecipazione di ragazzi esterni all’istituto scolastico, pensate per fornire competenze di base e specifiche atte ad integrare il loro percorso di studi e ad orientarli nel loro futuro cammino scolastico e umano.

Il Programma “Scuola Viva” persegue, infatti, l’arricchimento del territorio e della sua comunità attraverso una progressiva e stabile evoluzione delle scuole in luoghi di incontro, quali catalizzatori di processi di partecipazione democratica ed accrescimento culturale degli allievi, dove sono favoriti l’ampliamento dell’offerta didattico formativa complessiva nonché l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di

esperienze laboratoriali acquisite, di attività extracurricolari, di metodologie sperimentali ed innovative, di percorsi di orientamento, continuità e sostegno.

Tali obiettivi vengono perseguiti dall’ Istituto Comprensivo Luigi Vanvitelli di Airola attraverso i seguenti moduli progettuali:

MODULO 1- “Schermi in Classe”, un laboratorio cinematografico di 60 ore il cui prodotto finale sarà proprio un’opera filmica realizzata dagli allievi partecipanti finalizzata anche alla partecipazione ad una rassegna nazionale di cinema per ragazzi. Il modulo è tenuta dalla docente esperta Gabriella Maltese e dalle tutor Teodora Catalano e Mariagiovanna Geroso.

MODULO 2- “Musica e strumenti dal mondo”, articolato in due diversi laboratori, da 30 ore ciascuno, uno dedicato alla parte strumentale e l’altro a quella corale. Entrambi sono gestiti a cura dell’Associazione Progetto Musica, già attiva sul territorio.

MODULO 3,4,5 – consistenti ciascuno in un laboratorio di scrittura creativa, di 40 ore, dedicato allostudio delle principali tecniche di redazione giornalistica, tenuto nei diversi plessi di cui si compone l’Istituto e identificati dai seguenti titolo “Vanvitellione#Airol@”, “Vanvitellione#Arpaia@”, “Vanvitellione#P@olisi”.

Tutti i moduli, ad accezione dei n°3 e 5, recentemente conclusi, sono in corso di svolgimento mediante l’utilizzo di metodologie di didattica a distanza. Il modulo 1, invece, si svolge regolarmente in presenza per consentire gli studenti di sperimentare direttamente l’utilizzo delle strumentazioni di ripresa. Nell’ambito di tale laboratorio l’Istituto Comprensivo Luigi Vanvitelli ha richiesto al Comune di Airola i permessi necessari a girare alcune scene presso luoghi simbolo del territorio, aprendo così, di fatto, il progetto alla partecipazione attiva della comunità.

Tutte le iniziative si svolgono nel pieno rispetto delle vigenti normative e protocolli anti-COVID19. L’Istituto Comprensivo Luigi Vanvitelli di Airola, rappresentato dalla sua Dirigenza e da tutti i docenti e tutor impegnati nel programma Scuola Viva, si pone ancora una volta come punto di riferimento territoriale della filiera educativa, investendo nuovamente energie e risorse nell’applicazione di metodologie e buone pratiche di apprendimento permanente. Un contributo essenziale allo sviluppo del territorio, attraverso la formazione delle nuove generazioni.