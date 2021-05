Inclusione sociale, lavoro, famiglia, al via il progetto I.T.I.A

Alla Colonia Elioterapica di Benevento la presentazione del progetto I.t.i.a della Regione Campania formato dal Comune di Benevento – Capofila Ambito Territoriale B1, comprendente i Comuni di Apollosa, Arpaise, Benevento, Ceppaloni, San Leucio del Sannio. Una iniziativa che coinvolgerà diverse associazioni per Servizi di supporto alle famiglie, in partenariato con la Cooperativa Sociale Onlus “BARTOLOLONGO”, che prevedono interventi di educativa domiciliare, di tutoraggio specialistico, mediazione familiare, consulenza psicologica e pedagogica,, finalizzati ad incrementare l’occupabilità dei giovani residenti nei Comuni dell’Ambito B1, rivolti a giovani di età compresa tra i 16 ed i 30 anni. Si tratta di Tirocini di inclusione sociale, in partenariato con l’Associazione “UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE”. Formazione e inserimento/reinserimento, rivolti sia a persone in condizione di disagio socio economico sia a persone con disabilità. Benevento ha ottenuto la prima posizione su diversi progetti presentati e saranno tre le sedi dove si svolgeranno le attivita’, come spiega l’assessore ai servizi sociali del Comune di Benevento Luigi Ambrosone.

