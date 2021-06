Gesesa, possibili disagi per interruzione idrica per lavori urgenti da parte della Regione Campania a causa di una perdita sulla condotta di adduzione Torano Biferno

Zona Capodimonte IACP e intero quartiere, compresa zona di Ponte Valentino fino a contrada Faieta, Zona Cancelleria, Zona San Cumano e Piano Cappelle, Contrade Nord (Roseto, Murata, San Chirico, San Domenico, Acquafredda, Cardoni, Ciofani, Capoiazzo, Corvacchini, Camerelle, Pestecchia, Piano Borea, san Francesco, Spezzacatene e Sponsilli), Zona Torre Palazzo (utenze parte del comune di Benevento), Zona San Vitale, Zona San Liberatore e Monteguardia, Contrada Olivola, Zona ASI, Distretto Via Avellino e traverse, via Perasso e traverse, Piazza Risorgimento e traverse, parte di Viale dei Rettori e traverse, via Colle Vaccino fino alla rotonda di San Pasquale e traverse, Piazza Castello e solo la parte alta del Corso Garibaldi (fino a Piazza Federico Torre, con Via Annunziata compresa), Distretto Viale Atlantici e traverse, Viale Mellusi e traverse, Via Calandra e traverse, Via Meomartini e traverse fino a tutta zona Cretarossa, Distretto Pacevecchia (tutta la zona), Via F. Rosselli e traverse, Via A. Gramsci con traverse, fino a contrada Ponte delle Tavole.