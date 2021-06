San Bartolomeo in Galdo|Il sindaco Agostinelli incontra il commissario della Fortorina Montesano

Il sindaco di San Bartolomeo in Galdo Carmine Agostinelli ha incontrato ieri il commissario straordinario delle nuove opere sulla Fortorina e responsabile della Struttura territoriale Anas Campania ing. Nicola Montesano. In un clima di reciproca e costruttiva collaborazione, il primo cittadino ha ricevuto tutte le informazioni utili sul progetto di realizzazione della Variante all’abitato di S. Bartolomeo in Galdo (Setteluci – SS 17).

L’opera prevede una piattaforma stradale di tipo C1 per una lunghezza complessiva pari a circa 10 km. Sul nuovo tracciato saranno realizzate due gallerie e cinque viadotti per un importo progettuale di oltre 102 milioni di euro, Intervento inserito nell’aggiornamento del Contratto di Programma 2016-2020.

L’avvio della progettazione è stato dato il 9 marzo 2021, completata la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, verrà inviato agli enti per l’approvazione. Il progetto verrà successivamente inviato al Consiglio dei Lavori Pubblici per il parere di competenza e subito dopo verrà avviata la Conferenza di Servizi Preliminare.

Ringrazio di cuore l’ing Montesano per questo graditissimo incontro e per il garbo istituzionale con il quale sta portando avanti questo delicato ed importante compito, sostiene Carmine Agostinelli.

Finalmente, continua il sindaco, si riaccendono speranze e riflettori su di un’opera che potrebbe cambiare le sorti di un’intera valle. Sono certo che, continuando con la medesima sinergia istituzionale messa in campo fino ad oggi, nel giro di pochi mesi riusciremo a recuperare decenni di tempo perso e a centrare un altro storico obiettivo.