ASL: Iniziati i lavori della nuova SIR di Puglianello. Sarà un edificio a energia zero

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione dell’ immobile sito a Puglianello, da destinare a SIR, Centro diurno e Day hospital psichiatrico, mediante la realizzazione di un edificio ad energia zero.

Oggi, alla presenza del Direttore Generale dell’ASL di Benevento, Dott. Gennaro Volpe, e del Sindaco, Francesco Maria Rubano, è stato dato il via all’importante intervento di demolizione e ricostruzione dell’immobile di Puglianello.

La struttura, di proprietà dell’ASL Benevento, ubicata in Via Municipio, è stata utilizzata come SIR (Struttura di degenza psichiatrica) fino al 2014. Quando ormai presentava evidenti criticità sismiche, unite ad un elevato decadimento e degrado strutturale, la SIR è stata delocalizzata negli spazi della casa comunale di Puglianello.

L’intervento, che risolverà definitivamente gli annosi problemi strutturali e di sicurezza, rientra nel programma triennale delle opere pubbliche, è stato redatto dall’ASL Benevento e approvato dalla Regione Campania ed avrà un costo totale pari ad € 1.769.592,71.

“Energia ZER0 è un ambizioso progetto – Dichiara il Direttore generale ASL, Gennaro Volpe – che la nostra Azienda sta perseguendo e che con l’inizio dei lavori per la realizzazione della nuova SIR, sta portando i primi importanti frutti operativi”. Ugualmente soddisfatto il Sindaco, Francesco Maria Rubano, che sottolinea: “Oggi è un giorno importante per Puglianello. Grazie all’attenzione del Direttore Volpe, si dà inizio ad un’opera che oltre a consegnare decoro ad un’area importantissima del nostro comune, rafforzerà e darà slancio alle attività socio-sanitarie del territorio.”