Museo Lombroso, Lonardo: chiediamo l’immediata chiusura

“Ho sottoscritto, con convinzione, oggi, la mozione sul Museo Lombroso, depositata in Senato dal collega del Gruppo Misto, Sen. Saverio De Bonis. È inaccettabile che tale pseudo-museo, che espone reperti anatomici, raccolti personalmente da quello che è ritenuto, ad oggi, il precursore di quel razzismo anti-meridionale, che, purtroppo, ancora aleggia nel nostro Paese, debba restare aperto, ed il museo di etnografia di Torino sia costretto a chiudere, in quanto la sede non risulti a norma di sicurezza. Mi auguro che faremo tutti squadra affinché questa battaglia di civiltà sia condivisa, perché Lombroso non fu un Tolomeo ma commise errori in malafede, piegando la scienza alle sue ambizioni personali ed arrivando a teorizzare l’atavismo criminale dei meridionali e le due razze (ariana al Nord e africana al Sud). Ma nel Museo, di questo processo manipolatorio non vi è traccia. E ciò è tanto più grave in una struttura universitaria che si propone come centro di divulgazione del sapere anche tra le generazioni più giovani. Ecco perché, ne chiediamo l’immediata chiusura”. Lo dichiara la Sen. del Gruppo Misto, Sandra Lonardo.