I.t.i.a: al via il bando per l’individuazione di soggetti in favore dei quali attivare tirocini di inclusione sociale

locandina azioneC tirocinanti

E’stato pubblicato sul sito del Comune di Morcone,l’Avviso per l’individuazione di Soggetti in favore dei quali attivare Tirocini di Inclusione Sociale, previsti dall’Azione C)del Progetto “CENTRO TERRITORIALE DI INCLUSIONE ATTIVA” –AMBITO TERRITORIALE B05 –COMUNE DI MORCONEa valere del BandoI.T.I.A.,–INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA,finanziatodallaRegione Campaniaper il sostegno di persone e famiglie a rischio di esclusione sociale ed al loro reinserimento attivo.Nello specifico l’AzioneC), attuata DALL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CARPE DIEM,Partner dell’ATS,e attuatore del Progetto in essere, ha per oggetto l’individuazione din. 48 utenti, che possono presentare domanda come tirocinanti pressoorganismi, sia pubblici che privati, per l’attivazione di percorsi di inclusionesocialeper una durata di 6 mesi, lacui indennitàèpari ad € 500,00mensili complementarmente a carico del progetto.Secondo quanto dall’Avviso Pubblico, consultabile al sito: https://www.comune.morcone.bn.it/amministrazione/albo–pretorio/possono presentare domanda i cittadini dei Comunidell’Ambito B05, suddivisi in due categorie: –N. 26 utenti svantaggiatifruitori del REI e RDC, lavoratori svantaggiati, persone vulnerabili;–N. 22utenti in condizioni di disabilitàai sensi della Legge 12 marzo 1999 n.68 e ss.mm;Le domande di partecipazionepotranno essere presentatea mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo:ufficiodipiano.morcone.bn.@asmepec.itoppuretramite mail all’indirizzo ambitob05@comune.morcone.bn.it, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno01 Luglio 2021.Obiettivo principale è quello di mettere in atto una politica attiva del lavoro che possa aiutare a contrastare fenomeni di povertà e di emarginazione sociale attraverso l’inclusione attiva del territorio di riferimento con lo scopo di inserimento/reinserimento sociale a favore di coloro i quali vivono particolari condizioni di difficoltàeconomico/sociale.

N.B.Gli utenti che al momento della presentazione dell’istanza, risultino inseriti su altri progetti formativi avviati dai Comuni dell’Ambito B05, verranno automaticamente esclusi dalla graduatoria.