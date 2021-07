Benevento|Cultura e Sacro, al San Pio inaugurata la ‘Stanza del Silenzio’

Una stanza per meditare e pregare con le opere del maestro Giovenale. E’ la stanza del Silenzio inaugurata al Padiglione Rummo dell’azienda ospedaliera San Pio di Benevento. 25 suggestive opere che ritraggono con colori vivaci Padre Pio da Pietrelcina e la croce di Gesu’ con musica di sottofondo. Le opere sono state donate dal Maestro all’ospedale lo scorso 10 dicembre. Nella sala inoltre alcune panche colorate che consentiranno, a chi vi vorrà, di sostare per una salutare meditazione. Una aula a disposizione di ogni persona che vuole chiudersi in se’ stesso e in preghiera, cosi il Maestro Giovenale ai microfoni.

‘Dove si ferma la scienza puo’ arrivare la mano divina’, cosi il Direttore dell’azienda ospedaliera Ferrante: un paziente che si vuole riposare qui oggi puo’ farlo.