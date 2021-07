Vaccini, Gimbe: 5,7 mln di over 60 non coperti da variante Delta

In Italia il tallone d’Achille della campagna vaccinale e’ rappresentato dagli oltre 5,75 milioni di over 60 a rischio di malattia grave privi di adeguata copertura contro la variante delta’. A lanciare l’allarme e’ la Fondazione Gimbe che pubblica oggi il report Covid sulla settimana 30 giugno-6 luglio. ‘Nel dettaglio – spiega il presidente della Fondazione Nino Cartabellotta – 2,29 milioni (12,8%) non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose di vaccino con ampie differenze regionali (dal 22,6% della Sicilia al 7,7% della Puglia) e oltre 3,46 milioni (19,4%) devono completare il ciclo dopo la prima dose: 2.495.962 con AstraZeneca, 837.052 con Pfizer-BioNTech, 128.878 con Moderna. A 6 mesi dall’inizio la campagna vaccinale – afferma ancora Cartabellotta – mostra i suoi limiti: forniture inferiori al previsto, consegne irregolari, esitazione vaccinale e comunicazione istituzionale inadeguata’. Il monitoraggio rileva intanto, come conseguenza di questi gap, un incremento dei nuovi casi (+5%), a fronte di un calo degli indicatori ospedalieri (-24,2% ricoveri; -30,7% terapie intensive) e dei decessi (-26,4%)’.